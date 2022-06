Un Posto al Sole non va in onda: i motivi della decisione di Rai3

Un Posto al Sole non andrà in onda stasera 9 giugno 2022. I fan della popolarissima soap Rai made in Naples dovranno pazientare fino a domani per rivedere i loro beniamini: Rai3 ha posticipato infatti di 24 ore l'appuntamento con la puntata inizialmente prevista per oggi.

La decisione del terzo canale Rai si deve alla scelta di dare spazio all'atletica leggera, in particolare alla Diamond League. A partire dalle 20, infatti, sarà possibile seguire l'annuale Golden Gala Pietro Mennea, che si svolge a Roma allo Stadio Olimpico. In pista sia Marcell Jacobs che Gianmarco Tamberi, eroi di Tokyo, e con loro anche altre medaglie azzurre.

La programmazione di Upas riprenderà regolarmente domani venerdì 10 giugno 2022.