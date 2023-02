Nuova sigla per Un Posto al Sole: che cosa è cambiato

Se ne sono accorti in molti, qualche giorno fa. Dalla puntata del 30 gennaio la sigla di Un Posto al Sole, dopo diverso tempo, è stata modificata. Non parliamo naturalmente dell'aspetto musicale che è di lungo corso e intoccabile, ma nelle presentazioni dei protagonisti. Che segnano qualche "aggiornamento", un'uscita e un ingresso.

Innanzitutto Fabrizio Rosato non è più in sigla.L'ex marito di Marina, interpretato da Giorgio Borghetti, era contestata da tempo dai fan della soap. A questo punto accontentati.

È giustamente ricomparso invece Nunzio Cammarota, interpretato da Vladimir Randazzo, che sta avendo sempre più spazio nelle recenti trame.

Infine, alcuni personaggi hanno decisamente cambiato il proprio look. Si tratta, in particolare, di Viola, Rossella e Filippo.

Viola, interpretata da Ilenia Lazzarin, passa da un completo azzurro a una maglietta nera; Rossella (Giorgia Gianetiempo) passa da una tenuta in arancio a un vestito giallo, Filippo cambia la camicia scura con una chiara.

Mancano ancora una volta delle presenze fisse oramai neanche più troppo recenti, ovvero Salvatore (Cosimo Alberti), Clara (Imma Pirrone) e Samuel (Samuele Piccirillo).