Un Posto al Sole, "Nunzio e Rossella li vedrei bene insieme": parla Vladimir Randazzo

"Consiglierei a Nunzio di lasciare un po’ correre, perché le cose in amore si fanno in due…in questo caso addirittura in tre: abbiamo coinvolto e sconvolto sette famiglie diverse! Per il resto, chissà che cosa ci riserva il futuro. Ovviamente la situazione è molto complicata, come lo sarebbe nella realtà. E in questo momento gli posso solo dire di rispettare tanto gli spazi altrui. Da Nunzio posso dire che spero di non finire mai in ospedale dove lavora Riccardo! Penso che Nunzio e Rossella siano due persone talmente diverse che secondo me potrebbero veramente funzionare bene insieme". A parlare è Vladimir Randazzo, l’interprete di Nunzio Cammarota in Un Posto al Sole, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Libero Magazine.

Il rapporto con Nunzio

"Ora dirò una cosa molto preoccupante, ma io quando studio le scene sono arrivato a dialogare con lui. Non voglio dire che sono arrivato ormai a parlare da solo, ma che io lo penso come una persona che esiste, perché poi in effetti la verità è che, per me, Nunzio esiste, come esiste per tante persone che seguono ogni giorno Un Posto al Sole. Diventa per forza di cose anche parte di te, perché arrivi a dargli anche qualche sfumatura e caratteristica che ti appartiene", spiega l'attore.

"Essere riconosciuto come Nunzio è più un motivo di orgoglio per me, perché Un Posto al Sole non solo è un prodotto di qualità, ma anche molto amato e popolare e io ho un certo orgoglio nel farne parte. Certo, un domani non vorrei essere ricordato solo e soltanto come Nunzio, però è anche vero che bisogna fare una sorta di patto, riflettere e soprattutto avere ben presente che questo mestiere è fatto di sorprese, di novità ma anche di tante attese. Quindi è giusto abbracciare quello che arriva, poi chissà un domani...", conclude Randazzo.