Un Posto al Sole, Vladimir Randazzo si racconta: "Nunzio mi ha cambiato la vita"

Vladimir Randazzo, siciliano, 29 anni, veste i panni di Nunzio Cammarota in "Un Posto al Sole". In una lunga intervista rilasciata a Coming Soon, l'attore ha parlato del suo personaggio nell'amatissima soap Rai, della sua carriera e della passione per il suo mestiere.

"La produzione di Un Posto al Sole voleva ritrovare il personaggio di Nunzio, silente per qualche anno ma pronto a essere risvegliato per raccontare quella generazione dei venticinquenni, ventiseienni. Ho avuto tanta fortuna nel momento del provino, visto che quello che Upas cercava era un Nunzio che avesse più o meno le mie fattezze, il mio modo di fare. Devo dire però anche che mi sono trovato pure molto vicino a quello che mi era sto chiesto. In Nunzio ho saputo riconoscere molte cose della mia vita personale. È stato un incontro astrale di diverse cose, che a oggi - lo dico sul serio - mi ha cambiato la vita, tanto! Parlo di cambiamento come crescita umana, professionale e attoriale", racconta Vladimir Randazzo.

Il personaggio di Nunzio

"Cosa voglio raccontare e comunicare al pubblico con il personaggio di Nunzio? L'umanità! È interessante, attorialmente parlando ma anche per lo spettatore, assistere alla crescita parabolica di un personaggio che sempre di più, negli anni, svela i suoi lati umani, cercando di soffocare invece quelli di circostanza ed esteriorità. Vorrei dunque far vedere un Nunzio, che io ho sempre definito come un animale grosso ma molto buono, che fa scaturire tenerezza perché si ha la consapevolezza che potrebbe distruggere qualcosa però sotto ha quell’umanità e quella dolcezza che o non gli permette o non lo fa difendere e aggredire adeguatamente, nonostante le dimensioni dall’esterno possano apparire spaventose. È un personaggio che ha fatto tanti errori, ha sbagliato e probabilmente continuerà a sbagliare. E quale più bella caratteristica di questa per un personaggio? Lo rende più umano che mai".

Il set di Un Posto al Sole

"Capitano tante scene che possono essere difficili da girare sia per l’argomento che per lo sforzo emotivo che l’attore deve fare. Parto dal discorso tecnico: Un Posto al Sole è un prodotto daily, va girato ogni giorno. Proprio per questo suo essere 'giornaliero', tecnicamente tu puoi avere una giornata di qualsiasi tipo ma ti trovi a dover fare, in scena, uno sforzo emotivo opposto a quello che la vita – in quel momento – ti ha messo davanti. Insomma può capitare che una scena, in un determinato giorno, possa diventare difficile da girare".

Il rapporto con i colleghi

"Con Samuele Cavallo condividiamo tanto anche della nostra vita personale. Quello che è iniziato sul set è poi proseguito andando veramente molto lontano; è un amico fraterno. Giorgia Gianetiempo è la stessa cosa. Sono tutte persone che partecipano specialmente alla mia vita privata. C’è un rapporto di totale fiducia e di abbandono artisticamente e umanamente parlando, perché sai di avere davanti una persona che ti capisce, che ti conosce, che ha interessi affini ai tuoi e che ride per le stesse cose", conclude Randazzo.