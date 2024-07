Un Posto al Sole non andrà in onda venerdì 12: le ragioni

Doppia puntata in arrivo per gli appassionati di Un Posto al Sole. Giovedì 11 luglio piccola "maratona" della soap, con una doppia puntata.

Servirà a recuperare quella di venerdì 12 che non andrà in onda, e a lasciare quindi inalterato il consueto numero di cinque puntate settimanali (a proposito delle quali vi anticipiamo le principali trame qui)

La ragione dello stop di venerdì? Un entusiasmante appuntamento che farà felici gli appassionati di atletica, disciplina della quale verrà trasmessa la Diamond League. Un torneo da non perdere in vista delle olimpiadi e con la consapevolezza l'Italia sia in questa fase una delle nazionali più forti al mondo.