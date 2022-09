Un Posto al Sole, morta Susanna: "Mi lasci con il cuore a pezzi" Il saluto degli attori ad Agnese Lorenzini che lascia la soap e le lacrime di quest'ultima su Instagram

foto da un Posto al Sole set

La morte di Susanna (Agnese Lorenzini) di un Posto al Sole sta creando un ampio dibattito sui social. Se l'intento era quello di rilanciare la soap dopo la pausa estiva missione ampiamente compiuta. E' tangibile sia sui social che negli ascolti il boom di contatti per l'appassionante vicenda che ha visto coinvolta in gravi condizioni anche Viola (Ilenia Lazzarin). Ma i fan si dividono tra coloro che hanno apprezzato le interpretazioni degli attori e chi invece preferiva trame meno cruente ad ora di cena.

Agnese Lorenzini in una storia su Instagram è in lacrime poco dopo la messa in onda della puntata: "Che puntata è stata, ragazzi".

Il saluto dei colleghi ad Agnese: "Ti auguriamo di realizzare i tuoi sogni"

Niko (Luca Turco), legato nella soap sentimemtalmemte a Susanna, ha pubblicato nelle scorse ore un saluto speciale all'attrice: "Cara Susanna, mi lasci Niko con il cuore a pezzi, ed io dovrò raccogliere i cocci... Niko non sa però, quanto sia stato difficile per me accettare l’aver perso una collega come Agnese. Dolce, educata e con animo sensibile. È stato un onore ed un piacere vederti crescere e diventare l’attrice che sei oggi, cara Agnese! Ti auguro di raccogliere tutto ciò che hai seminato con costanza e dedizione, ti auguro di realizzare i tuoi sogni e che la vita possa sorprenderti sempre".

"È stato bellissimo condividere con te questo “palco” , emozionante, avvincente, a volte turbolento, a volte intimo e riflessivo. Sei una bravissima attrice oltre che una bellissima ragazza, talentuosa e determinata. Se guardare una fiction è come sognare, e morire nei sogni allunga la Vita, ti auguro una lunga , intensa e piena carriera, fai tutto ciò che il tuo cuore desidera!!! Grazie Agnese, spero di incontrarti presto su un altro set, e tranquilla la prossima volta muoio io. Facciamo un po’ per ciascuno. In bocca al lupo", scrive su Facebook Ilenia Lazzarin (Viola).