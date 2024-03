Michelangelo Tommaso (Filippo): "Il mio debutto in Un Posto al Sole. Non avrei mai immaginato che mi sarebbe cambiata la vita" "Grazie di cuore per tutti questi incredibili anni"

Un fotogramma che cristallizza la prima apparizione di Michelangelo Tommaso, tanti anni fa, nel ruolo di Filippo. Un ruolo che gli ha cambiato la vita, come spiega l'attore in un post.

"Era il 12 Marzo di molti anni fa quando questo ragazzo debuttava sul piccolo schermo di #raitre nei panni di un certo Filippo, figlio illegittimo dell’imprenditore emergente Roberto Ferri. Lui pensava che sarebbe stata un’esperienza importante, ma non avrebbe mai immaginato che si sarebbe trasformata in un cambiamento di vita così grande! A tutti voi cari upassini, grazie di cuore per tutti questi incredibili anni, e per tutti quelli che verranno ancora. Grazie a Miriam Candurro per l'ispirazione", conclude Michelangelo Tommaso.