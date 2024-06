Un Posto al Sole, Maurizio Aiello colpisce al cuore i fan: il suo Alberto distrutto è magistrale

Ha conquistato tutti, Maurizio Aiello. Il "decano" di Un Posto al Sole come spesso accade convince tantissimo i fan della soap quando il suo personaggio diventa più intenso, ed è successa la stessa cosa nella puntata di ieri.

L'attore ha reso evidente il dolore del suo personaggio, Alberto, distrutto per quello che gli sta succedendo. Personaggio difficile, Alberto: mai amato, ha sempre voluto comprensione e accettazione, ricercandole però quasi sempre nel peggiore dei modi. Come in questo caso.

E mentre molto spesso il cast di Upas è criticato proprio quando sarebbero necessarie capacità attoriali un po' più importanti, Maurizio Aiello ancora una volta ha colpito dritto al cuore i fan del più longevo tv-drama della tv italiana.