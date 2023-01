Un Posto al Sole, spunta il copione di febbraio: Marina e Roberto sposi ma torna Lara

Marina e Roberto si sposano? È l'ultima indiscrezione sulle prossime puntate di Un Posto al Sole che sta facendo andare in fibrillazione i fan.

Sembra proprio che i due riusciranno a coronare il loro sogno d'amore, anche se non mancherà il colpo di scena: a rovinare le nozze dovrebbe infatti essere il tanto atteso ritorno di Lara con tanto di neonato al seguito.

È stata Valentina Pace, l'attrice che interpreta Elena Giordano, a mostrare nelle sue stories cosa accadrà nell'episodio 6136, che dovrebbe andare in onda a febbraio inoltrato.

La sequenza descritta nella pagina del copione mostrata si apre con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina Giordano (Nina Soldano) che rientrano a casa ancora vestiti con gli abiti del matrimonio, L'imprenditrice è però cupa in volto, perché? A casa Silvana, ignara che qualcosa sia andato storto, si congratula con la coppia ed è impaziente di vedere le foto. Ferri ed Elena la ringraziano ma Marina non riesce a celare la sua inquietudine. Intanto Alice non c'è, e questo fa pensare che qualcosa possa allontanarla dalla casa della nonna nelle prossime settimane.

Ma cosa ha turbato Marina? Nel testo si può leggere: "Marina ancora scossa e triste" e ancora: "L'arrivo di Lara con il bambino".