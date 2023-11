Un Posto al Sole, arriva il libro di Marina Tagliaferri (Giulia): cosa possiamo aspettarci?

"Manca poco per una bella e grande novità editoriale, a breve in libreria 'Un posto in scena' scritto dalla nota attrice Marina Tagliaferri". È Giannini Editore ad annunciarlo.

Si tratta del libro dell'attrice che in Un Posto al Sole interpreta fin dagli inizi (quindi dal 1996) il personaggio di Giulia Poggi.

La prima presentazione del libro si terrà al teatro Sannazaro lunedì 11 dicembre alle ore 17,30. Accanto all'autrice ci saranno Lara Sansone, gli attori di Un Posto al Sole, Antonio Parlati, Tiuna Notarbartolo.

La speranza dei fan della soap è naturalmente che nel libro dell'attrice si possano trovare dei succosi retroscena, ai quali soltanto un elemento del cast così importante possa aver assistito o partecipato.

Chi è Marina Tagliaferri

Classe 1973, Marina Tagliaferri si è diplomata all'Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico", e ha svolto inizialmente un'intensa attività teatrale con grandi compagnie tra cui Amleto (1974) con Carmelo Bene, Il vantone con Mario Scaccia, Misura per misura con Gabriele Lavia, Il ventaglio con la regia di Luigi Squarzina, Liolà con Ugo Pagliai e Paola Gassman, Otello con Enrico Maria Salerno, Il ritorno di Casanova con Giorgio Albertazzi.

Doppiatrice e attrice di teatro, cinema e televisione, è diventata nota per la partecipazione alla soap opera di Rai 3, Un Posto al Sole, dove, dal 21 ottobre 1996 al 29 ottobre 2008 e dal 14 giugno 2011 in poi, interpreta il ruolo di Giulia Poggi.

Tra gli altri suoi lavori, i film Mignon è partita (1988), regia di Francesca Archibugi, e Senza pelle (1992), regia di Alessandro D'Alatri. Ha recitato anche in un discreto numero di fiction tv, tra cui Disperatamente Giulia (1989), I ragazzi del muretto (1991), Il coraggio di Anna (1994), Linda e il brigadiere (1997) e Un prete tra noi (1997-1999).