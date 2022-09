Un Posto al Sole, nuova attrice per il personaggio di Lia Longhi: che cosa è successo

Nella puntata di lunedì scorso di Un Posto al Sole qualcosa è cambiato, e non sono pochi gli spettatori ad essersi accorti della novità. Il personaggio di Lia Longhi, praticamente una new entry ma che aveva particolarmente colpito il pubblico, è stato interpretato da una diversa attrice: non più Chiara Mastalli come nelle puntate precedenti, ma Giuliana Vigogna.

Anche se qualcuno parla di una sostituzione temporanea a causa dell'indisponibilità di Mastalli, si tratta con ogni probabilità di un recasting, cioè di una sostituzione definitiva dell'interprete di un personaggio. È successo già con Nunzio e con le gemelle Cirillo, certo, ma è certamente la prima volta che una simile scelta avviene in modo così repentino.

Così repentino che adirittura in molti non avevano capito si trattasse dello stesso personaggio. Lia è comparsa soltanto ad inizio puntata, con Filippo che le chiede informazioni su Roberto e Marina e scambia due chiacchiere con lei. Si trattava della governante, era Lia Longhi, ma esteticamente diversa dalla settimana scorsa se non per la pelle chiara, i capelli biondi e gli occhi verdi.

Né la produzione di Upas né le due attrici hanno rilasciato dichiarazioni sulla vicenda, quindi ad oggi non si sa nulla sulle ragioni del recasting.

Chi è Giuliana Vigogna

La "nuova" Lia Longhi si chiama quindi Giuliana Vigogna, è una classe '88 e vanta un curriculum soprattutto teatrale. Ha recitato in diverse compagnie, ed è stata insignita anche dei premi Siae nel 2014 e Ubu nel 2016 come miglior attrice Under 35.

Al cinema ha preso parte nel 2015 a “Senza Fiato” per la regia di di Raffaele Verzillo (con Francesca Neri) e nel 2021 ad "America Latina" dei fratelli D’Innocenzo.

È invece la sua prima volta in televisione. Chiara Mastalli era sembrata una sorta di "colpo" per Un Posto al Sole, avendo interpretato molti film tra cui alcune pellicole “cult” come Ricordati di me, Tre metri sopra il cielo, Notte prima degli esami e Notte prima degli esami oggi.

La reazione degli spettatori

Il pubblico di Un Posto al Sole è sembrato in gran parte disorientato dalla situazione, soprattutto perché solitamente i recasting avvengono dopo un allontanamento e quindi un ritorno del personaggio. Addirittura invece qui parliamo di un'attrice – quella precedente – la cui estetica era stata esaminata dagli osservatori più sfegatati per provare a trovare connessioni con la famiglia Palladini. Un altro particolare ha lasciato poco soddisfatti gli spettatori: Mastalli stava interpretando Lia Longhi come un personaggio evidentemente con un secondo fine, adesso invece la governante di Ferri sembra quasi dimessa. Che sia cambiata, con l'attrice, anche la trama che riguarda il personaggio?