Un Posto al Sole, le teorie su Lia Longhi: e se fosse una Palladini?

La relativamente recente new entry di Un Posto al Sole, il personaggio di Lia Longhi (interpretato da Chiara Mastalli), sta da tempo facendo riflettere i fan della soap di marca Rai ambientata a Napoli.

Le congetture sulla sua identità – fin qui apparsa particolarmente misteriosa – sono tantissime. Vediamone alcune.

Vendette o figlia illegittima

Qualcuno la pensa una sorta di "inviata" di Lara, che prima di partire (ed in vista di un suo ritorno) si sarebbe organizzata per avere qualcuno in casa così da tenere la situazione sotto controllo. C'è anche chi la pensa mandata da Fabrizio, per vendicarsi dell'uomo che lo ha rovinato e gli ha portato via Marina. E ancora: qualcuno ha immaginato possa essere lì per vendicarsi di Miriam Imparato, morta proprio a causa di Roberto e Marina. Evergreen poi la teoria di una figlia segreta di Ferri o della stessa Marina.

Lia è una Palladini?

C'è poi chi vorrebbe Lia come membro della storica famiglia Palladini. Si tratta di una teoria che qualcuno ha lanciato dopo l'episodio di giovedì scorso. La donna ha fatto un'insolita richiesta a Roberto e Marina perché l'ospitassero qualche giorno durante la sua prova, poi nel finale un dettaglio inquietante: Lia, prima di iniziare a lavorare, ha osservato Palazzo Palladini con soddisfazione e tirato fuori un disegno raffigurante il posto. Ha un legame col Palazzo ed è questo il dettaglio che ha fatto pensare a tutti possa trattarsi di una Palladini.

Del resto è bionda e con gli occhi chiari, tratti tipici della famiglia protagonista storica di Upas. Potrebbe essere una figlia di Eleonora quindi? Di Alberto o Alessandro (ma da avuta davvero da giovanissimi...)? C'è anche un'altra teoria, della "sorella", ovvero che Lia possa essere una figlia di Tancredi avuta in gioventù o della contessa Federica, oppure un'altra figlia del conte Giacomo. Si tratta però di teorie che tornano forse troppo indetro nel tempo, laddove Un Posto al Sole pare storicamente non voler quasi mai ritornare particolarmente nel passato nella sua stessa (più che ventennale) storia.