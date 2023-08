Un Posto al Sole, Viola e Serena amiche nella vita: eccole al mare

Vere amiche, non soltanto compagne di set. Ilenia Lazzarin e Miriam Candurro, che interpretano in Un Posto al Sole rispettivamente Viola e Serena, sono in vacanza insieme a Maratea, e hanno pubblicato diversi scatti su Instagram in cui sono ritratte mentre si divertono a mare.

"Maratea: Scatti rubati di Viola e Serena…ah no, siamo solo io e Ilenia Lazzarin in vacanza insieme", scherza Miriam Candurro. E Ilenia Lazzarin le risponde ringraziandola: "Ahah, la mia organizzatrice di vacanze stupenda!".