Un Posto al Sole, Ilenia Lazzarin: "Napoli è la città più bella d'Italia. Ho costruito legami stretti che non ho mai avuto al Nord"

E' da oltre 20 anni tra le protagoniste indiscusse di Un Posto al Sole nel ruolo di Viola. Il suo personaggio è da sempre uno di quelli più amati dai fans e ogni volta che Ilenia Lazzarin si allontana da Upas vengono lanciati appelli per chiederne il ritorno. Dal suo arrivo a Napoli dal Piemonte nel lontano 2001, Ilenia, dopo un inizio "faticoso" accompagnato anche dalla psicoterapia per imparare a gestire il successo e la notorietà, è diventata una napoletana a tutti gli effetti, creando legami indissolubili con la città, soprattutto con la nascita del figlio Raoul "napoletano al 100% soprattutto nel carattere".

-Ilenia Lazzarin, com'è stato il ritorno ad Un Posto al Sole dopo un periodo di lunga distanza?

"Il mio rientro è stato emozionante, gioioso. Non mi sembrava passato un anno e mezzo, ma al massimo una settimana. Sono contentissima del rientro".

-Il personaggio che interpreti, Viola, che evoluzione seguirà?

"Non abbiamo il copione per la lettura dei futuri mesi, quindi non conosco l'evoluzione che seguirà. Avrà sicuramente un bello stimolo che è quello dell'insegnamento a scuola come supplente nella classe di Bianca, dove sono sorti i problemi come la web challenge. Purtroppo è un problema reale perchè hanno accesso agli smartphone studenti giovanissimi. La tecnologia rappresenta un veicolo utile per la comunicazione, ma molto pericoloso se usato male".

- Ormai i colleghi della soap saranno diventati come dei familiari per te. Con chi hai stretto un legame più forte in questi anni?

"Si respira sempre un clima molto allegro, familiare. Sto con loro dal 2001, da 20 anni. Ho sempre continuato a vedermi con i miei amici. Con mio "fratello" Francesco Vitiello andiamo anche al mare assieme, abbiamo figli della stessa età. Stesssa cosa con Miriam e Mauro che hanno bimbi piccoli, siamo stati in vacanza assieme. Anche con Michelangelo e Samantha. Con Patrizio e Marina Giulia mi sono sentita sempre. Quelli che fanno parte della mia famiglia li sento e vedo sempre tantissimo. Anche con Paolo Romano che interpreta mio marito. E Claudia da sempre, è una sorella per me e testimone di nozze".

-Sei arrivata giovanissima dal Nord a Napoli. Quale era l'idea che avevi all'epoca di Napoli e qual è oggi il tuo rapporto con la città?

"Sono innamorata della città. Lo ripeto ormai da 20 anni. Appena sono arrivata a Napoli l'impatto è stato pesante, ma non per la città. Solo perchè non ero abituata alla popolarità, essere fotografata ovunque dai fans, non avere una vita. Ho avuto un esaurimento. Prendevo antidepressivi. Per due anni non sono mai uscita, solo casa-lavoro. Da nordica quale ero era ancora peggio. Poi ho fatto psicoterapia per dieci anni in totale, mi è servita molto. Dopo due anni dal mio arrivo a Napoli però è sbocciato l'amore per la città, per l'umanità che si respira. Ho tantissime amicizie femminili qui che rappresentano la mia famiglia. Sono venuta a Napoli a 18 anni. Ho vissuto in Lombardia sino a 11 anni e poi in Piemonte fino a 18 e non ho mai vissuto rapporti così importanti. Ho creato una famiglia a Napoli, ho avuto Raoul, napoletano in tutto e per tutto. E' nato qui. Ho sempre sentito di avere un carattere molto napoletano e mio figlio mi somiglia molto".

- Continuerai a crescere tuo figlio a Napoli o guardi al tuo futuro altrove?

"Mi trovo benissimo in questa città, dovrà essere solo lei a cacciarmi ad un certo punto. E' la città più bella d'Italia e ho costruito la mia vita qui. Chiaramente poi se la vita e il lavoro mi porteranno fuori io e mio figlio ci adatteremo. Per fortuna finora sono riuscita a fare tutti i lavori sul web tra Milano e Napoli, anche quando sono rimasta fuori da Un Posto al Sole. E la soap si gira solo a Napoli, quindi sono contenta di poterci stare".

-Dal punto di vista artistico hai dimostrato di essere poliedrica cimentandoti anche come presentatrice tv. Quali sono le tue maggiori aspirazioni sul lavoro?

"Ho iniziato a recitare a 17 anni. Per me è un gioco, non ho neanche mai studiato per quello. Ho sempre lavorato. Presentare è più difficile e stimolante per me. E' andata molto bene con Il Contadino cerca moglie, mi sono divertita tantissimo, mi piace molto. Bisogna avercela dentro la passione per presentare e si potrebbero fare cose belle e molto divertenti".

-Hai un sogno nel cassetto?

"Mi piacerebbe fare un programma divertente ma di attualità come ad esempio Le Iene, ma amo molto anche i programmi di inchiesta o di cronaca tipo Amore criminale, Fame d'amore, programmi di psicologia, di psicologia di sviluppo sui bambini. Me li guardo di solito e mi piacerebbe poterli condurre. La vita è lunga, vediamo cosa mi riserverà il futuro".