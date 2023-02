Un Posto al Sole, Ilenia Lazzarin e quella dedica a Paolo Romano: addio Eugenio?

Sposi, oramai seperati, nella fiction. Grandissimi amici nella realtà. Ilenia Lazzarin, la Viola di Un Posto al Sole, ha dedicato un post al suo collega Paolo Romano, che nella soap interpreta Eugenio Nicotera.

"Guardatelo, guardate negli occhi quest’uomo - scrive l'attrice sui social - mio marito da 12 anni, guardate come mi asseconda con stoica pazienza , imperturbabile o forse rassegnato ad avermi accanto sul set da 12 lunghissimi anni…ormai abituato alle mie idiozie, barricato nella sua fortezza d'animo esemplare di fronte alla sventura di avermi come compagna di set!!!!! Grazie mio fict-marito per la tua sopportazione. Credimi, apprezzo. Ti voglio bene @paoloromanox".

Una dedica che è molto piaciuta ai fan, molti dei quali vorrebbero che i due personaggi tornassero insieme. Ma che fa anche pensare: che il personaggio di Eugenio Nicotera sia destinato a scomparire dallo schermo?