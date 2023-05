Ilenia Lazzarin e la novità nel suo look: "Ne vado fiera"

"Buondì! Giorno di set in cui sfoggio la mia nuova laminazione bellissima e ne vado fiera quindi ok, ciao. Abbiate pazienza con me, sono una persona semplice e sono felice di cose semplici".

È così che Ilenia Lazzarin, una delle attrici di Un Posto al Sole più amate dai fan della storica soap Rai, presenta sui social la novità nel suo look.

E in effetti sono moltissimi a farle i complimenti, sottolineandone la bellezza.