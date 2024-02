Greta Putaturo, la piccola Irene di Un Posto al Sole: "Io bullizzata a scuola"

Bullizzata a scuola, come succede a tanti. Lo racconta la piccola Greta Putaturo, 8 anni, baby-attrice che in Un Posto al Sole interpreta Irene Sartori, la figlia di Filippo e Serena.

Su Nuovo Tv Greta racconta innanzitutto del suo personaggio. "Da quando è nata sua sorella Elisabetta – spiega – non si sente più amata e apprezzata come prima, perciò cade in una trappola: cerca rifugio in un mondo finto dove solo apparentemente è più facile essere accolti e compresi".

La piccola attrice prosegue: "Se posso dare un piccolo consiglio ai miei coetanei, direi loro di non chiudersi mai in loro stessi quando sentono di non essere compresi da parenti e amici ma di parlare".

Greta conosce da vicino il tema. "A scuola c'è stato chi mi ha isolata dal gruppo facendomi soffrire. Mi è capitato anche di allontanarmi per un po' dalla mia migliore amiche che, condizionata da un'altra bambina, aveva cominciato a trattarmi male". Il motivo? "Forse era l'invidia di chi vorrebbe essere al mio posto".

Ma Greta ha reagito. "Ho deciso di non farmi condizionare dagli altri e di andare avanti per la mia strada . Credo in me e nelle mie capacità. Soprattutto credono in me i registi, gli autori e il pubblico".