Peppe Zarbo è un volto notissimo della tv italiana. Ha interpretato fin dagli inizi (dal '98) Un Posto al Sole, soap entrata nella storia per la sua longevità. In questi giorni è stato l'anniversario della prima puntata, che andò in onda il 21 ottobre del 1996, 27 anni fa.

L'attore che ha interpretato Franco Boschi in un sentito post per l'occasione ha ringraziato i compagni di viaggio, dalla produzione al pubblico, lasciando intendere anche che la sua storia con la soap è – in un modo o nell'altro – giunta alla fine.

“Il 21 ottobre 1996 andava in onda la prima puntata di "Un Posto al Sole" – scrive l'attore e regista – È stata un'avventura incredibile e irripetibile. Voglio ringraziare di cuore Rai, Fremantle e tutto il pubblico, così come le generazioni che sono cresciute insieme a noi. Aver fatto parte di questa famiglia è stato un vero privilegio e un'esperienza indimenticabile che porterò sempre nel mio viaggio. Guardando indietro, mi riempio di emozione per tutti i momenti condivisi e per tutto l'amore che ho ricevuto. Sono grato per l'affetto che mi avete dimostrato nel corso degli anni. Grazie di cuore a tutti!”.