Un Posto al Sole va in vacanza: ecco quando la soap tornerà in onda

È il momento delle meritate vacanze estive per i protagonisti di Un Posto al Sole, la storica soap Rai made in Naples.

Upas, infatti, non sarà in onda da lunedì 9 agosto a venerdì 20 agosto. Insomma l'appuntamento con i protagonisti del preserata Rai è rinviato a lunedì 23 per nuove avventure mozzafiato dei protagonisti.

La settimana dal 2 al 6 agosto è quindi l'ultima prima dello stop estivo. Eccovi le principali trame nelle consuete anticipazioni per i lettori di NapoliToday.