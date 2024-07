Attore di Un Posto al Sole condannato per omicidio stradale

Cinque anni e 10 mesi di reclusione. È la condanna decisa dal tribunale di Roma per Mauro Santopietro, volto noto della televisione e attore della soap napoletana Un Posto al Sole. Santopietro è stato ritenuto dai giudici colpevole di omicidio stradale. Controversa la tragedia che lo ha visto suo malgrado protagonista: il 28 settembre del 2022 in via Aurelia Antica a Roma parcheggiò un’auto - prestatagli da un’amica - in divieto di sosta causando, secondo i magistrati, la morte di un uomo.

La vittima, Riccardo Fortuna, aveva 58 anni ed era un imprenditore. Era in sella al suo scooter quando per schivare un pedone scartò di lato e finì per impattare fatalmente contro l'auto dell'attore. Se l'auto non fosse stata parcheggiata dove non doveva non sarebbe accaduto nulla, questa la tesi dell'accusa poi accolta dal tribunale.

Dopo la lettura della sentenza, Santopietro ha lasciato l'aula in lacrime chiedendo perdono ai familiari della vittima.

In Un Posto al Sole l’attore interpreta Mario Borrelli, medico che lavora con Rossella Graziani sulle ambulanze e che in un episodio di qualche mese fa soccorse Guido dopo un malore. Inoltre, Santopietro appare nel famigerato “spot della pesca” dei supermercati Esselunga diventato virale.