Un Posto al Sole festeggia 25 anni e cambia orario? La risposta dell'attore di Upas lascia pochi dubbi

Un Posto al Sole potrebbe cambiare fascia oraria, secondo quanto rivelato da Dagospia. L'ipotesi è il trasferimento della soap alle 18.30 (dalle odierne 20.45). Upas potrebbe essere sostituito da una striscia quotidiana di informazione affidata a Lucia Annunziata che si scontrerebbe, così, con Lilli Gruber su La7, Barbara Palombelli su Rete4 e il Tg2 Post su Rai2. A chiarire ogni dubbio è però unop storico attore di Upas, Alberto Rossi (Michele) che smentisce tale ipotesi sui gruppi social dedicati a Un Posto al Sole.

Compleanno Upas

Intanto la soap, prodotta da Rai Fiction e Fremantle in collaborazione con il Centro di Produzione TV Rai di Napoli, festeggia il suo 25esimo anniversario con brindisi sul set. Il 21 ottobre alle 18.30 si terrà una diretta social con i protagonisti. "Saranno con noi Marina Tagliaferri, Patrizio Rispo, Alberto Rossi, Lorenzo Sarcinelli, Antonella Prisco, Peppe Zarbo, Marina Giulia Cavalli, Luisa Amatucci, Nina Soldanom Giorgio Borghetti, Samuele Cavallo, Miriam Candurro, Michelangelo Tommaso, Riccardo Polizzy Carbonelli, Luca Turco, Giorgia Gianetiempo, Agnese Lorenzini, Cosimo Alberti, Amato D'Auria", fanno sapere dalla produzione.

La prima puntata è andata in onda il 21 ottobre del 1996. Da allora sono state trasmesse 5.799 puntate per un totale di 104.382 scene girate; 17.000 attori provinati e oltre 100.000 comparse impiegate.