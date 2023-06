Ida ha stregato i fan di Un Posto al Sole: chi è Marta Anna Borucinska, l'attrice che la interpreta

Ida Kovalenko, la vera mamma di Tommaso e la costante ombra sui piani di Lara di scalzare Marina nelle grazie di Ferri, è uno dei nuovi personaggi che sta maggiormente affascinando i fan di Un Posto al Sole.

E anche l'attrice che la interpreta, Marta Anna Borucinska, sta particolarmente incuriosendo il pubblico della soap Rai. Interpreta una ragazza polacca ma è in realtà italiana, nata a Roma. Parla perfettamente sia l'italiano sia proprio il polacco.

La giovane interprete ha iniziato ad interessarsi alla professione attoriale fin dal liceo, e ha conseguito il diploma in recitazione alla “Scuola d'arte cinematografica Gian Maria Volonté” nel 2015 per poi perfezionarsi anche al Lee Strasberg Institute di Los Angeles, negli Usa, due anni dopo.

È apparsa in vari cortometraggi e nei lungometraggi “UnoNessuno” di Daniele Vicari (nel 2015) e in “Non mi uccidere” di Andrea De Sica nel 2020. A teatro è stata tra i protagonisti di “Molto rumore per nulla” di Shakespeare con regia di Imogen Kusch nel 2016, di “Toccata e fuga” di Benfield con regia di Daniele Trombetti nel 2019, e di “Edipo Re” di Sofocle con regia di Chiara Guidi sempre nel 2019.

Non solo. Marta Anna Borucinska canta, suona il violino, e come è possibile leggere sul suo profilo Instagram compone poesie, peraltro particolarmente intense.