Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 gennaio: Roberto e Marina voglio salvare Alice ma...

Un Posto al Sole arriva all'ultima settimana di gennaio con tante vicende ancora irrisolte, quelle di Nunzio e Lia su tutte.

Nunzio viene convocato dalla polizia per essere interrogato in seguito alla querela di Alice, e affronta il colloquio in Commissariato. Elena propone alla figlia, sempre più in crisi, di tornare a Londra. Roberto sa da Marina della confessione della nipote, e propone una strategia per salvaguardare la ragazza ma che potrebbe fare del male a Nunzio.

Tantissime recensioni negative - un vero attacco social - colpiscono il Caffè Vulcano: Silvia è accusata di non aver licenziato il cuoco

I problemi scolastici di Bianca sembrano aprire una frattura nel rapporto tra Franco e Angela, in disaccordo sull’opportunità di punire o meno la bambina. Una sua spiazzante richiesta finisce per acuire le tensioni tra i genitori.

Guido si concede un’uscita di soli uomini con Michele e poi interviene a redarguire Serena, costretto da Mariella.

Viola sembra non riuscire a mettere da parte i sentimenti che prova per Damiano e stenta a riprendere in mano la sua vita.

Diego comincia a nutrire i primi dubbi su Lia e decide di vederci chiaro, mentre Alberto ha un momento di profonda crisi che lo porta riflettere sulle sue azioni: Lia ottiene finalmente ciò che sperava.