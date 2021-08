Susanna aggredita, le aticipazioni: un sospettato a Palazzo Palladini

Susanna aggredita, non si sa da chi. È il colpo di scena che ieri ha colto di sorpresa i fan di Un Posto al Sole. Proprio quando Niko voleva parlarle, dopo che la ragazza gli aveva confessato di essere ancora innamorata di lui, il dramma: lei esanime in una pozza di sangue.

Le anticipazioni

La vicenda terrà, c'è da scommetterci, i fan di Upas a lungo col fiato sospeso. Le indagini della polizia saranno condotte dall’ispettore Torre, e passeranno al setaccio le frequentazioni della giovane che intanto verserà in gravi condizioni.

La sorpresa (nella sorpresa) non tarderà ad arrivare. Renato Poggi rivelerà un particolare non da poco che potrebbe aiutare gli inquirenti: ha visto la Picardi la sera dell'aggressione. Non è chiaro però il motivo della rivelazione dopo un prolungato silenzio, che avrà delle conseguenze: tensioni, anche familiari, e un sospettato. Il quale a quanto pare abita proprio a Palazzo Palladini.