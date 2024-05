Un Posto al Sole, anticipazioni dal 27 al 31 maggio: Raffaele in difficoltà e Rossella sempre più confusa...

Emozioni intense nelle prossime puntate: sono quelle che dovranno aspettarsi gli appassionati di Un Posto al Sole a giudicare dalle anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 27 al 31 maggio.

Rossella si mostra di nuovo gelosa nei confronti del suo ex Riccardo. La figlia di Silvia, che ha lasciato il medico sull'altare il giorno che sarebbe dovuto diventare delle loro nozze, è turbata dalla presenza a Napoli di Virginia. L'ex moglie di Riccardo si era già riavvicinata a lui poco prima del matrimonio poi saltato, quando in una giornata milanese del medico i due si erano visti e avevano riscoperto la loro intesa al punto da arrivare a baciarsi.

Nunzio intanto continua a prendersi cura di Diana che sta provando con difficoltà a riprendersi dall'incidente e dal coma. La distanza con Rossella cresce, e lei inizia a mettere seriamente in discussione il loro rapporto.

Guido è insofferente della sua vita matrimoniale, e si avvicina sempre di più a Claudia.

Roberto Ferri vuole arrivare a far licenziare Raffaele dopo lo scontro fisico che c'è stato tra di loro. Non ottenendo il via libera da parte dei condomini, decide di procedere per vie legali. Ferri continua anche a tenere sotto scacco Diego in merito alla vicenda di Ida: il figlio di Raffaele si ritrova così costretto a dover fare una scelta importante.

La situazione getta nello sconforto il portiere di Palazzo Palladini, affranto per quanto sta accadendo.