Un posto al sole, le anticipazioni di Nina Soldano: "Succederanno cose sempre più terribili"

Sono giorni di angoscia per il pubblico di "Un posto al sole". Fabrizio (Giorgio Borghetti) ha rapito Marina (Nina Soldano) la tiene segregata. Che cosa accadrà alla Giordano? "Succederanno cose sempre più terribili e già sento i nostri spettatori gridare 'Aiuto!'", rivela Nina Soldano nel corso di un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

"Non è la prima volta che la Giordano si ritrova in una situazione ìforte': ricordate l’incendio della sua villa e l’entrata in scena dell’ambiguo Matteo? Bene, questa volta la situazione è ancora più grave. Ma mi piacciono queste sfide, mi servono per misurarmi con i miei “limiti”, per capire dove riesco ad arrivare dopo 40 anni che faccio l’attrice", prosegue Soldano che svela anche alcuni retroscena da set: "Posso dire che stare legata a quel letto mi causava un mal di schiena atroce! Alla sera, però, di ritorno in albergo, la stanchezza lasciava il posto all’appagamento".

Ma come andrà a finire? "Ci sarà un picco di tensione pazzesco: quando l’ho girato avevo la pelle d’oca! E poi vedremo Marina inventarsi un trucco veramente notevole. Funzionerà? Non dico nulla, non voglio rovinare la sorpresa. Ogni puntata avrà il suo colpo di scena, il fiato sospeso è garantito", conclude la nota attrice.