“Un Posto al Sole”, le anticipazioni dal 5 al 9 dicembre della soap di RaiTre.

5 dicembre

Niko è in difficoltà e non sa se cedere a Manlio. Antonello torna in classe e Bianca ne approfitta per dargli il suo regalo. Questo gesto però scatena l'ilarità dei loro compagni di classe.

6 dicembre

Niko ha uno strano comportamento, che viene però notato da qualcuno, che potrebbe intervenire per fermarlo. Sasà ha conosciuto un uomo misterioso in chat: "bufalotto".