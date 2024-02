Un Posto al Sole, anticipazioni dal 26 febbraio al primo marzo: Rosa sempre più protagonista Trame giorno per giorno delle puntate

Un Posto al Sole, ecco le anticipazioni dal 26 febbraio al primo marzo giorno per giorno.

26 febbraio

Rosa sta per andare a Palazzo Palladini ma scopre che Manuel non è andato a scuola. Luca confessa nuove perdite della memoria. Renato sta per partire per la settimana bianca.

27 febbraio

Quella che sembrava una semplice marachella di Manuel si trasformerà in un qualcosa di preoccupante. L’atteggiamento di Irene preoccupa Filippo e Serena- Battibecco tra Raffaele e Renato.