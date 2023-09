Un Posto al Sole, anticipazioni dal 25 al 29 settembre 2023: buone notizie per Roberto Ferri

Un Posto al Sole, ecco le anticipazioni dal 25 al 29 settembre 2023, giorno per giorno.

25 settembre

Nunzio cerca di non pensare a Rossella. Alberto continua a corteggiare Diana. Roberto si lascia convincere da Marina a denunciare Lara

26 settembre

Nunzio, sempre più sotto pressione per le imminenti nozze di Rossella. Giulia è pronta ad affittare una stanza della Terrazza su un sito specializzato.

27 settembre

Dopo aver ritrovato Tommaso e allontanato Lara, Roberto si ritrova a gestire il rapporto con Marina. Otello si oppone alla nomina di Rosa come portiera temporanea.

28 settembre

Marina non si fida di Ida. Roberto vuole tenere Tommaso con sé. Raffaele sembra aver trovato una soluzione per far assumere Rosa come momentaneo portiere.

29 settembre

Con Raffaele in partenza per Barcellona, Rosa è contenta di poter prendere il suo posto, ma è angosciata per Damiano. Beghe matrimoniali tra Bice e Sergio.