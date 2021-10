Un Posto al Sole, anticipazioni dal 25 al 29 ottobre: per Filippo e Serena torna il sereno?

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 25 al 29 ottobre della soap, dopo le polemiche degli ultimi giorni per la possibilità di un trasferimento nella fascia pomeridiana alle ore 18.30 (tra le proteste di fans e attori).

25 ottobre

DFilippo raggiunge Serena in ospedale, ormai sul punto di partorire. Rossella passa una bella giornata insieme a Riccardo, ma al ritorno l'aspetta il confronto con la madre.

26 ottobre

Travolto dalla gioia per la nascita della figlia, Filippo ricorda un qualcosa di importante per il futuro. La scoperta del tradimento della madre sconvolge Rossella. Michele intanto sta per tornare a Napoli.