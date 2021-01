Un Posto al Sole torna in tv: le anticipazioni

Un Posto al Sole torna regolarmente su RaiTre da questa sera alle 20.35, dopo lo spazio lasciato al voto al Senato di ieri nella diretta Parlamento.

Anticipazioni puntate

20 gennaio

Filippo dopo una notte ricca di colpi di scena riesce a tornare a casa, ma per Leonardo le cose non andranno in maniera uguale. Cerruti affronta Sarti.

Alex sta per volare in Spagna, ma la notte prima accade qualcosa... Leonardo ricoverato in ospedale, le sue condizioni preoccupano. Novità importanti per Angela.