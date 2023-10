Un Posto al Sole, anticipazioni dal 2 al 6 ottobre: Viola sempre più in intimità con Damiano Trame puntate giorno per giorno

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 2 al 6 ottobre 2023. Ecco le trame delle puntate della soap made in Naples giorno per giorno in onda su RaiTre.

Lunedì 2 ottobre

La vita di Damiano è in pericolo perché sta collaborando con la polizia. Festa dei nonni, Renato e Otello, dopo essersi lamentati avranno delle belle sorprese.