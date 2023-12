Un Posto al Sole, anticipazioni dal 18 al 22 dicembre: il piano diabolico di Roberto e Marina in Polonia Anticipazioni giorno per giorno

“Un Posto al Sole”, le anticipazioni delle puntate da lunedì 18 a venerdì 22 dicembre 2023.

18 dicembre

Alberto mostra tutta la sua fragilità per la lontananza del figlio, al cospetto di Niko. Marina e Ferri conoscono la famiglia di Ida. Speranza non vuole accettare la fine della storia con Samuel.

19 dicembre

In Polonia, Roberto e Marina fanno la conoscenza dei familiari di Ida e delle difficili condizioni in cui vivono. Alberto è sempre più in crisi, lo aiuterà Niko.