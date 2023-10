Un Posto al Sole, anticipazioni dal 9 al 13 ottobre: il ricatto di Lara, la lite tra Filippo e Michele

Nuove emozionanti puntate in arrivo, dal 9 al 13 ottobre 2023, per gli appassionati di Un Posto al Sole.

Lara ha ormai perso la sua battaglia con Marina, e Ferri non è più suo. Perde il controllo, addirittura avvicinandosi ad un gesto drammatico. Cresce l’intesa tra Marina e Ida dopo che quest’ultima le ha salvato la vita. Intanto Lara prova un ultimo disperato tentativo con Roberto prima di darsi alla fuga. Ferri, tuttavia, ha un asso nella manica.

Silvia riflette sulla novità che le ha riferito Giancarlo e, dopo aver ascoltato i consigli di Mariella, si prepara a prendere un’importante decisione. La situazione cambierà anche per Otello, e i tre vivranno degli inconvenienti.

Michele in radio si dedica ad un tema scottante e di attualità, e la situazione per lui si complica. Nunzio arriva comunque in tempo per risolvergli un grosso problema. Nascono nuovi contrasti tra Filippo e Michele sulla linea editoriale della radio.

Il piccolo Jimmy a Niko chiede di trascorrere più tempo con Micaela. Il bambino si confronta anche per la prima volta con la malattia della cagnolina Bricca.

Giulia intravede in Luca qualcosa che lo tormenta, e comincia ad avere dei sospetti.

Viola e Damiano si rivedono per la prima volta dopo essere andati a letto insieme. Potrebbero avvicinarsi quanto separarsi per sempre.

Bice si reca al nuovo colloquio con Alberto in merito alla causa di separazione, mentre Guido incontra di nuovo Gerry e prova ad entrare in confidenza con il ragazzo.