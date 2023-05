Un Posto al Sole, anticipazioni dall'8 al 12 maggio: colpo di scena tra Marina e Roberto

Si rinnova il settimanale appuntamento con le principali trame dei prossimi episodi di Un Posto al Sole. Questa settimana le vicende dei protagonisti della soap ambientata a Napoli sono quelle delle puntate che andranno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 maggio, come sempre alle 20,55 si Rai3.

Marina prende una decisione davvero inaspettata su Roberto, il quale non sa più come riconquistare la sua fiducia. Una tensione di cui Lara sente di poter approfittare per tentare di riconquistare l'uomo: si presenta con il figlio a Palazzo Palladini. approfittando dell'assenza di Marina.

Tra Angela e Franco torna finalmente il sereno, sebbene una nuova preoccupazione incombe sulla coppia. Qualcosa che finisce per distrarli dalle necessità di Bianca, alle prese con una nuova emozione che confida alla nonna Giulia.

La tensione tra Giulia e Ornella va avanti, e Raffaele decide di fare una proposta alla moglie sperando di tirarla su di morale. Per Otello sale l'ansia di voler rendersi utile: riusciranno Raffaele e Renato a frenarlo? Al Caffè Vulcano intanto tornano i problemi, con Micaela che si assume le proprie responsabilità.

Alberto non vuole far vivere il figlio nel quartiere di Clara, così decide di cedere loro la propria casa.

È tutto pronto per la crociera di Guido, Bice, Sergio e Mariella. Quest'ultima, però, deve vedersela con Sasà che si sentirà escluso e tradito da lei come amico.

Filippo e Michele si incontrano per discutere della necessità di fare dei cambiamenti in radio occupandosi, per esempio, di temi più leggeri.