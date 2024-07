Un Posto al Sole, anticipazioni dall'8 al 12 luglio: trasgressione e sentimento a Palazzo Palladini

Va avanti la programmazione di Un Posto al Sole, giunto alla sua 28ma stagione.Questa settimana ci sarà una doppia puntata giovedì 11 perché venerdì 12 la soap non andrà in onda in quanto verrà trasmessa la Diamond League di atletica.

Mariella sopporta in silenzio la crisi sentimentale di Guido e si sente sempre più sola e dimenticata. D'altra parte Claudia, impaurita dal fallimento, non smette di fare affidamento sull'uomo approfittandosi della sua cotta e guadagnandone autostima.

Per Manuela ha inizio la difficile convivenza con la sorella Micaela, questa alle prese con un’inclinazione particolarmente trasgressiva del suo rapporto con Samuel. Proprio lui comincia a pensare di non poter più gestire una relazione tanto al di sopra delle righe, e prova a parlare alla ragazza di ciò che prova sperando in una svolta romantica del loro rapporto.

Crescono i dubbi in Rossella, che si chiede adesso chi potrebbe diventare primario dell’ospedale al posto di Luca. Riccardo riceve una delusione lavorativa e si confida proprio con lei.

Alberto è sempre più fuori di sé. Fa abuso di alcol e diventa pericoloso per se stesso e per gli altri. L’avvocato dà un passaggio da ubriaco proprio a Luca, facendogli vivere momenti di profondo panico.

Lucia chiede a Eugenio un passo avanti nel loro rapporto, e lui prova ad organizzare un nuovo incontro con Antonio e lei. Viola è sempre più in pensiero per il lavoro pericoloso che sta svolgendo Damiano, temendo per la sua incolumità.

Continua il rapporto di complicità tra Rosa e Don Antoine, con Manuel che però si prepara a ricevere una visita poco gradita.

Proseguono ma senza successo i tentativi di Marina di riportare il buon umore tra Roberto e Filippo. Nel frattempo Ida capisce di trovarsi in una situazione più complicata del previsto.