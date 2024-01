Un Posto al Sole, anticipazioni dall'8 al 12 gennaio: Diego e Raffaele in grave pericolo

Tensioni forti nelle prossime puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda dall'8 al 12 gennaio 2024 e delle quali vi presentiamo le principali trame.

Diego è preoccupato per Ida dopo la sua telefonata. Mentre in Polonia Magda interviene bruscamente per fermare la nipote, lui in Italia decide di affrontare Ferri e Marina appena tornati da Londra. Il figlio di Raffaele decide di volerci vedere chiaro e andare fino in fondo per capire cosa stia succedendo.

Nunzio, innamorato più che mai di Rossella, prova a dimenticarla riprendendo a flirtare con Diana, la quale però si è legata a un altro uomo. Luca ha un altro “vuoto”, e teme possa essere un segnale della malattia. Filippo è in difficoltà nella gestione del complicatissimo rapporto di lavoro che c'è tra Michele e Micaela.

Mariella medita vendetta perché non sopporta come Micaela viva alla luce del sole la storia con Samuel dopo averlo “scippato” a Speranza, e finisce per "usare" Silvia. Micaela trova però il modo di vendicarsi.

Raffaele e Diego sono partiti mentendo sulla loro reale destinazione e Ferri lo scopre. Padre e figlio arrivano in Polonia e si mettono sulle tracce di Ida. Ferri e Marina quindi provano a raggiungerli anche per evitare che si mettano nei guai. La stessa Ida teme per l’incolumità del ragazzo e di Raffaele.

Alberto si rivelerà sempre più inadatto a fare il padre e Giulia decide di fare a Clara una proposta che potrebbe sollevarla.