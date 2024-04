Un Posto al Sole, anticipazioni dall'8 al 12 aprile: grave incidente (?) per una protagonista, è grave

Sarà una settimana ricca di avvenimenti, anche tragici, quella che attende i fan di Un Posto al Sole. Le anticipazioni sulle trame delle puntate dall’8 al 12 aprile, infatti, preannunciano emozioni forti.

Nunzio vorrebbe capire perché è stato di recente aggredito. Accoglie la confidenza di Diana e la spinge a denunciare. Arriva poi come un fulmine a ciel sereno la notizia del dramma: Diana è rimasta vittima di un grave incidente stradale ed è in pericolo di vita.

È Rossella - che si trova l’inaspettata vicinanza di Riccardo, a occuparsi dell’emergenza - a occuparsi dei soccorsi alla donna. È l’occasione per rendersi conto di quanto Nunzio è legato a Diana, ma anche di quanto il ragazzo sotto pressione possa avere delle reazioni aggressive. Lui è turbato, pensa che dietro l’incidente ci sia la criminalità organizzata e decide di scoprire da solo la verità.

Si risveglia la preoccupazione di Roberto e Marina di perdere Tommy, con un improvviso gesto del piccolo che insinua dei dubbi nella donna. Roberto si sforza di aiutarla a superare il suo senso di inadeguatezza verso il piccolo.

Clara giunge a una decisione importante sulla vita, dire a Eduardo che aspetta un figlio. Con l’aiuto di Rosa, infatti, va in carcere a incontrarlo. Lucia prende in considerazione la richiesta di Sommese, cioè quella di avere Damiano come referente, ma Nicotera non è ancora d’accordo.

Le tensioni tra Guido e Mariella si fanno sempre più grandi, così come quelle tra Silvia e Giancarlo, causate senza volerlo dalla stessa Rossella.

Visita a sorpresa in arrivo per Niko, che si vede costretto a stravolgere tutti i suoi piani pensati per quella importante giornata.