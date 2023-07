Un Posto al Sole, anticipazioni dal 7 all'11 agosto: Rossella e Nunzio, che succede?

Ecco il nostro appuntamento settimanale sulle anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole, che andranno in onda da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto 2023.

Alberto ha dei sospetti, infondati, che provocheranno una reazione ostile di Clara e finiranno per spingerla proprio nella direzione che lui meno auspicava.

Rossella è in difficoltà per la relazione fra Nunzio e Ada, tra lei e il ragazzo c'è una tensione irrisolta che la porta ad allontanarsi. Intanto litiga con Riccardo per una questione lavorativa, a causa di una svolta nella situazione di lui che peraltro non viene vista favorevolmente da Ornella. Rossella si presenterà comunque a casa di Nunzio, per un motivo importante e delicato.

Con buona pace di Renato, tra Giulia e Luca le distanze sembrano accorciarsi, questo anche grazie a un’iniziativa di Raffaele.

Samuel deve affrontare le sue bugie. Combattuto, prova a parlare con Speranza ma una presenza molesta ostacola la sua decisione. Capisce che deve mettere le cose in chiaro con Micaela.

Mariella commenta indignata l’atteggiamento omofobo di Espedito ed è in pena per Castrese e Sasà.

Viola sembra volersi lasciare alle spalle la crisi con Eugenio. È tutto pronto per la partenza per Maratea, con Antonio ancora un po’ giù per quanto accaduto con Manuel.

Damiano ripensa ai tempi in cui tra lui ed Eduardo c'era una forte amicizia, ripercorrendo anche quell'evento del passato che li separò definitivamente.

Roberto è sempre più legato a Tommaso, in vista del battesimo del bambino, ma Marina non si arrende e vuole smascherare Lara.