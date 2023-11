Un Posto al Sole, anticipazioni dal 6 al 10 novembre: finisce una storica love story della soap Le principali trame della soap napoletana

Ilenia Lazzarin, che interpreta Viola

Non possono non essere dispiaciuti per quanto peseranno le loro scelte sulle persone a cui vogliono bene, ma Damiano e Viola sono pronti ad affrontare le conseguenze della loro storia. Lui però è all'oscura di quanto si trovi in pericolo.

Niko si rende conto di essere più legato a Manuela di quanto pensasse, e Serena invita la sorella ad essere schietta col ragazzo e dirgli di lei e Costabile. Intanto non manca una nuova puntata delle liti tra le gemelle e Mariella, che si ritrova anche a discutere con Guido.

Malgrado le resistenze e le gelosie della stessa Mariella, Costabile e Manuela si rivelano una coppia sempre più affiatata, e Filippo e Serena se ne rendono conto.

Un crimine efferato episodio lascia tutti col fiato sospeso, con familiari e amici che attendono ansiosi notizie sulla vittima.

Viola, sapendo di dargli un grande dolore, affronta l’inevitabile e confessa la verità al marito che si era reso conto della situazione. La ragazza cerca la vicinanza di Damiano, ma qualcosa non va come dovrebbe.

Nunzio è sempre più inquieto e poco concentrato sul lavoro, mentre Silvia e Rossella sono alle prese con un passo importante in vista del matrimonio della ragazza, la scelta dell’abito.

Lara è convinta che sta per abbandonare definitivamente il carcere, ma Marina è decisa ad eliminarla dalla sua vita e da quella di Roberto definitivamente.