Un Posto al Sole, anticipazioni dal 6 al 10 marzo: lutto a Palazzo Palladini

Settimana molto difficile per i protagonisti di Un Posto al Sole. Le puntate dal 6 al 10 marzo, infatti, sono quelle in cui andrà in scena la morte di Teresa Diacono, personaggio che era stato interpretato a lungo dalla compianta Carmen Scivittaro.

Teresa viene colpita da un infarto. E mentre Silvia e Michele si precipitano a Indica, Otello viene portato con urgenza in ospedale per monitorare le sue condizioni di salute dopo la notizia dei problemi di salute della moglie.

La donna muore, un lutto molto sentito a Palazzo Palladini. Intanto Otello è in ospedale e si pone il problema di dargli la terribile notizia. Una volta appreso della tragedia, sostenuto dall’affetto dei familiari cerca faticosamente di affrontare il proprio dolore.

Palazzo Palladini, come una grande famiglia, dà l’ultimo commosso saluto a Teresa.

Il lutto ha delle conseguenze in alcuni rapporti tra i personaggi. Ad esempio, provata dalla morte della nonna, Rossella cerca il supporto di Riccardo ma lui sembra distratto dal lavoro. E ancora: cresce la distanza tra Silvia e Giancarlo. Anche Bianca è molto giù, e Franco – di ritorno dalla Nuova Zelanda – se ne accorge subito.

Nel frattempo Michele, arrabbiato per gli attacchi che il Vulcano sta ricevendo, decide di intervenire. Una nuova incursione di Micaela nella vita di Samuel scatena la gelosia di Speranza, peraltro messa a dura prova dall'evento organizzato per la Festa della Donna in cui il ragazzo si deve esibire come spogliarellista.

E mentre Giulia e Angela rischiano di trovarsi di nuovo in pericolo, Rosa perde il lavoro in fabbrica e chiede aiuto a Viola. Marina fatica ad accettare che Lara sia tornata nella vita di Roberto, e le pare di assistere impotente alle sue manovre per avvicinarsi sempre di più all'uomo.

Irene esprime ai genitori il desiderio di conoscere il suo padre biologico.