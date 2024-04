Un Posto al Sole, anticipazioni dal 6 al 10 maggio: Damiano ferito, Rossella in ostaggio

Altissima tensione nelle prossime puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda dal 6 al 10 maggio. Le anticipazioni sulle principali trame rrivelano di una sparatoria in cui sarà coinvolto Damiano e in altri colpi di scena.

Eugenio indaga sull'incidente occorso a Diana, e scopre che c'è una talpa della camorra all'interno della polizia. È questa che ha architettato nei dettagli quanto è accaduto all'ex di Nunzio. Finalmente verrà fuori chi è la talpa. Dopo uan sparatoria in cui resta ferito Damiano, la talpa usa l'ambulanza con Rossella e l'autista per garantirsi una via di fuga, prendendoli in ostaggio. Rossella vive dei momenti di terrore, vittima della furia di questa persona che potrebbe aprire il fuoco da un momento all'altro come ha già fatto con Damiano.

Dubbi per Manuela, che non sa se portare avanti il suo nuovo progetto archeologico per bambini. Si aspetta di ricevere qualche consiglio da parte di Niko, ma non arriva. In realtà si era occupata molto amorevolmente del piccolo Jimmy durante il viaggio di Niko ad Amsterdam, e quest'ultimo apprezza molto. Rientrato a Napoli ringrazia la sua ex per aver accudito suo figlio, riaccendendo quasi in lei la speranza di un loro riavvicinamento.

Mariella e Guido sono sempre più distanti e la crisi tra i due è profonda, complice anche la presenza di Claudia Costa.