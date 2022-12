Un Posto al Sole, anticipazioni dal 5 al 9 dicembre: Diego e Lia, Alice e Nunzio

Ecco tutti i dettagli sulle principali trame delle puntate di Un Posto al Sole che Rai3 trasmetterà da lunedì 5 a venerdì 9 dicembre 2022, come sempre a partire dalle 20.55 circa.

Niko continua a non essere convinto a proposito della pericolosa proposta di Manlio per vendicarsi di Lello Valsano, intanto sta però per concludere la vendita della sua auto per ottenere i soldi che servono. Jimmy si accorge del momento particolare del papà, e si confida con Manuela.

Antonello torna in classe, Bianca gli fa il regalo di compleanno e suscita così le reazioni dei compagni di classe. L'amicizia continua tra i due, ma un commento fuori luogo potrebbe spingere il ragazzo a ricadere in un vecchio problema. Intanto a pochi giorni dal Natale, una notizia inaspettata riporta Bianca e la sua famiglia ad affrontare un problema che credevano ormai superato.

Mariella prosegue con l'idea di vendicarsi contro le sorelle Cirillo, mentre Bice si rivolge a lei per chiederle aiuto sul fratello Salvatore, di nuovo preso dalla storia d'amore che non non la convince. Ma mentre Mariella inizia a preoccuparsi per l'amico, la stessa Bice si trova coinvolta in un colpo di fulmine.

Alice continua a tentare di sedurre Nunzio e non accetta i consigli della nonna Marina che vorrebbe vederla iscritta all’università. Il rapporto tra Diego e Lia continua ad andare a gonfie vele, soprattutto ora che la ragazza sembra finalmente pronta a pensare al proprio futuro senza più guardarsi indietro. Ma proprio quando tutto sembra risolversi per il meglio, arriva una scoperta che la riporta indietro.