Un Posto al Sole, anticipazioni dal 4 all'8 dicembre: la furia di Alberto e il piano di Ferri

Fiato sospeso nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, che andranno in onda dal 4 all'8 dicembre 2023 in prima visione su Rai 3 (come sempre alle 20.50).

Clara è prima pronta a perseverare nelle sue scelte prese con Eduardo, poi commette quello che pare essere un errore molto grave ed inizia a nutrire i primi dubbi sulla sua fuga. Alberto intanto è furioso, e vuole scoprire dove si sia cacciata la donna e dove abbia portato loro figlio. Preoccupatissimo, riceve sostegno da parte di Niko.

Roberto e Marina restano scossi dalla scoperta che tra Ida e Diego possa nascere del tenero. La ragazza di origini polacche è entusiasta della proposta ricevuta da Diego, ma Ferri si ingegna subito per separarli e con la moglie trova il modo di farla partire per le vacanze natalizie.

Nunzio, colpito dalla recente conversazione tra Espedito e Samuel, prova in tutti i modi a far ragionare il suo amico.

Arriva il giorno della manifestazione anticamorra organizzata da Giulia e don Raimondo. Lei prova in tutti i modi a convincere Rosa a scendere in piazza e partecipare.

Intanto Eugenio, dispiaciuto per essersi allontanato così tanto da Viola, decide di fare una proposta inaspettata alla collega Lucia.

Grazie a un piccolo litigio tra Lollo e Irene, Mariella e Serena scoprono di avere una inattesa affinità. Arriva anche il momento preferito da Raffaele, quello in cui può finalmente dedicarsi all’allestimento del presepe. Chi lo aiuterà quest’anno?