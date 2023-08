Un Posto al Sole, le puntate dal 4 al 7 settembre: un matrimonio e mille incomprensioni

Nuova emozionante settimana per i protagonisti di Un Posto al Sole. Le prossime puntate andranno in onda da lunedì 4 settembre a giovedì 7, con un doppio episodio in quest’occasione per sopperire all’appuntamento dell’8 che invece non ci sarà.

Tristezza per Nunzio, che capisce che Rossella ha acconsentito a sposare Riccardo, ma tra i due c’è qualche incertezza. Proprio Nunzio incrocia la strada di una conoscenza affascinante di Alberto. Trova un modo per mettere in atto una piccola vendetta nei suoi confronti.

Dopo una riflessione, Mariella chiede scusa a Serena, e Guido se ne approfitta per “rimetterla in riga”. Ad Antonio manca il suo amico Manuel.

Raffaele non riesce a far valere l’opinione a favore di Rosa nei confronti di Viola, ma inaspettatamente la stessa farà una scoperta che la sconvolgerà. Viola è agitata dopo aver assistito allo scambio di denaro tra Damiano ed Eduardo, e si sforza di capire la vera dinamica della loro relazione.

Marina e Silvana lasciano Palazzo Palladini, mentre Roberto inizia a dubitare sulla paternità effettiva del bambino.

Bricca sta male, e Giulia è devastata dalla situazione, peraltro senza ricevere il sostegno adeguato da parte di Luca.