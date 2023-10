Un Posto al Sole, anticipazioni al 3 novembre: la vendetta di Ferri e Marina

Le trame delle puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda dal 30 ottobre al 3 novembre vedranno protagonisti soprattutto i personaggi di Ferri, Marina e Lara da una parte, e Viola e Damiano dall'altra.

Il pediatra che un tempo aveva tenuto Tommaso in cura si imbatte in uno strano articolo su Lara e inizia a nutrire alcuni dubbi sulla febbre che accusava sempre il bambino. Lo dice a Roberto che poi ottiene la conferma dei suoi sospetti. Tra le provocazioni della donna e la nuova terribile scoperta Ferri e Marina iniziano di nuovo a tramare per liberarsi della donna.

Si avvicina intanto la festa di Halloween organizzata a palazzo dal piccolo Antonio, occasione che purtroppo sfocerà in un nuovo momento di gelosia per Rosa nei confronti di Viola. Alla lunga dovrà accettare di aver perso Damiano. Intanto da un lato Viola ha sempre più intenzione di lasciare Eugenio, dall'altro Damiano deve decidere se portare a termine il suo piano da infiltrato da vero poliziotto oppure proteggere il suo vecchio amico Eduardo.

Arrivano intanto dei turisti alla Terrazza, pronti a godersi Napoli e a ricevere i consigli di Raffaele. Mariella si imbatte in una sconvolgente scoperta che riaccendono all’improvviso gli scontri con le gemelle Cirillo, Diego approfondisce la conoscenza di Ida, e Niko scopre la relazione tra Manuela e Costabile provando quella che è probabilmente gelosia.

Intanto Diana si accorge che tra Nunzio e Rossella c’è qualcosa che va certamente oltre l'amicizia.