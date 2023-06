Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 luglio: è sempre più guerra tra Eduardo e Alberto

I prossimi appuntamenti con Un Posto al Sole, storica soap Rai, saranno ricchi di spunti interessanti per i fan, che potranno come sempre seguire le puntate da lunedì 3 a venerdì 7 luglio, dalle 20.50 circa su Rai3.

Dopo lo scontro con Eduardo, Alberto inizia a mettere sotto pressione Clara spingendola così a chiedersi cosa sia meglio per suo figlio. Una nuova operazione di polizia coinvolge Eduardo e tra la stessa Clara e Rosa c'è un nuovo momento di tensione. Giulia, involontariamente, fa crescere i sensi di colpa di quest'ultima, che fa di tutto per aiutare il fratello.

C'è distanza tra Marina e Roberto, laddove anche Lara non riesce a risolvere il “problema” che per lei rappresenta Ida, la quale si prepara a fare qualcosa di inaspettato. Finisce per diventare la babysitter di suo figlio.

Mariella inizia a sospettare che “Bufalotto Sensibile” possa essere Castrese, il quale prova in tutti i modi a sfuggire all’interrogatorio fino poi a confessare.

Viola evita i momenti in cui potrebbe rimanere sola con Eugenio, il quale è stanco della situazione. Intanto Renato può finalmente tornare a casa dall’ospedale, mentre Luca si affretta ad accorciare le distanze con Giulia.

Non diminuisce il malessere di Rossella per come viene trattata dal primario, e Michele e Silvia sono preoccupati. La ragazza trova conforto nella sua nuova amica Ada. Questa sembra essere interessata a Nunzio, cosa che spingerà Rossella a fare da “Cupido” tra i due.