Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 giugno: il ritorno di Lara e i dubbi di Niko

Le prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda dal 3 al 7 giugno, riserveranno grandi sorprese agli appassionati della soap napoletana: è quanto traspare dalle anticipazioni sulle principali trame degli episodi che andranno come sempre in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 20.50 su Rai 3.

Diego e Ida tentano la carta Lara nella voglia di rivalsa sui Ferri. Il piano è farla testimoniare durante il processo per Tommy. Niko non si trova affatto d’accordo con l’iniziativa ma la coppia va avanti per la sua strada. La stessa Martinelli, sulla quale Diego presto inizia ad avere dei dubbi, incontra Marina, ammettendole di essere molto pentita degli errori commessi in passato. Marina e Roberto sono però sempre più convinti che la donna possa fargli davvero perdere il bambino.

Nel frattempo Rossella si trova a dover affrontare la sua nuova gelosia nei confronti di Virginia, l’ex moglie di Riccardo che fa di tutto per riconquistarlo. Rossella si confronta con lui e resta sconvolta da quello che le dice. Deve fare chiarezza con i suoi sentimenti, anche perché è sempre più convinta di aver perso Nunzio per sempre, soprattutto ora che Diana fa al ragazzo una particolare richiesta.

Ancora problemi per Mariella e Guido, ora che Claudia ha deciso di trasferirsi a casa di Silvia. Belle notizie invece per Rosa che può finalmente tornare a casa propria. Panico per Luca: un episodio di smarrimento dovuto alla sua malattia fa storcere il naso ad Ornella, sempre più vicina a conoscere la verità.

Intanto continua a gonfie vele il rapporto tra Niko e Valeria, con Manuela particolarmente serena nonostante tutto. Almeno all'apparenza.