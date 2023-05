Un Posto al Sole, anticipazioni dal 29 maggio: il saluto a due personaggi storici della soap

Settimana diversa dalle solite per gli amanti della soap Rai made in Naples. Un Posto al Sole infatti andrà in onda soltanto 4 giorni sui soliti 5, perché venerdì 2 maggio sarà la Festa della Repubblica ed è previsto uno spazio dedicato proprio nella fascia oraria di Upas. Ma non mancheranno certo i colpi di scena nelle trame che andranno quindi in onda dal 29 maggio al primo giugno.

Marina si trova ancora in viaggio lontano da Napoli, e permette a Lara di andare avanti con il suo piano di riconquista di Roberto. Ma la donna ancora non sa che Ida sta per raggiungerla a Palazzo Palladini. Quando questo avviene Lara prova a non far insospettire Ferri e cerca di convincere Ida a non rivelare a nessuno il suo segreto, ma i tentativi della donna di voler avere indietro suo figlio rischiano di smascherare l'inganno proprio davanti a Roberto.

Giulia intanto si prepara a salutare Angela e Franco, iniziando così a temere la forte solitudine che potrebbe provare dopo la loro partenza. Luca De Santis si trova di fronte una situazione di grande disagio emotivo che potrebbe essere il campanello d'allarme di un grave problema di salute. Nel frattempo Manuela si illude che tra lei e Niko possa rinascere davvero qualcosa. Delusa per l'ennesima volta, resta affascinata da Costabile.

La crociera di Guido e Mariella va a gonfie vele, e vengono superate anche le incomprensioni tra lei e Cerruti. Ma a trovarsi nei guai è proprio Guido a causa dei propositi trasgressivi di Massaro.