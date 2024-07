Un Posto al Sole, anticipazioni dal 29 luglio: non c'è pace per Clara ed Eduardo

Le prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda dal 29 luglio al 2 agosto 2024, riserveranno tantissime sorprese agli appassionati della soap napoletana. Di seguito le anticipazioni delle principali trame di quanto andrà in onda come sempre dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai3.

Alberto segue Clara per scoprire dove vive. L’uomo escogita subito un piano, e lei ed Eduardo – alle prese con gli ultimi giorni prima del parto – pensano di trovarsi al sicuro ma non sanno che la vendetta di Alberto sta per scagliarsi proprio su Sabbiese.

Duro confronto tra Bice e Massaro, con ripercussioni anche sul rapporto tra Guido e Mariella. Ma mentre Mariella e Bice riescono pian piano a far risplendere la loro amicizia, Guido è ancora lontano dalla moglie. Claudia torna a pensare alla possibilità di lasciare Napoli e Mariella è ormai convinta al 100% di voler riconquistare il marito, ma alla prova dei fatti la crisi di coppia sembra non avere soluzione e lui decide di trascorrere qualche giorno fuori casa.

Michele non sa più cosa fare, ma è spinto da Filippo a partire comunque per la sua vacanza con Silvia. Proprio Filippo spera ancora che il piano di acquistare la radio da parte di suo padre non vada in porto, mentre Ferri sta tramando qualcosa per portare a termine l'affare. Marina si accorge che le frustrazioni del marito per il piccolo Tommy si stanno proiettando anche nella trattativa, tant'è vero che all’arrivo del processo per l’affidamento di Tommaso l'uomo tenta un’ultima carta contro la madre del piccolo per screditarla.

Manuel non è contento di essere rientrato a casa prima del previsto, e il rapporto con sua madre diventa molto teso. Nel frattempo Marika e Bice, dopo le liti, scoprono di avere in comune molto più di quanto pensino.

Renato è pronto per le vacanze in Sicilia. Meno Niko, che finisce per avere un cambio di programma improvviso: lui, Jimmy e Giulia rischiano di dire addio al loro viaggio.